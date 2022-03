Het is gebeurd: door uitschakeling AA Gent zijn we onze rechtstreekse deelnemer aan Champions League kwijt

Het is gebeurd: door de uitschakeling van AA Gent in Europa raakt ons land voor het eerst sinds 2013 zijn rechtstreekse vertegenwoordiger in de Champions League kwijt. De ploeg die straks in de Champions’ play-offs aan het langste eind trekt, mag nog een laatste keer zonder voorrondes te doorspartelen naar het hoogste clubpodium. Maar de kampioen van volgend seizoen zal dat voorrecht niet meer hebben. Ook zo goed als alle andere Europese tickets van België krijgen een degradatie.