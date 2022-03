Thomas Vermaelen begint aan nieuw leven als assistent-bondscoach: “Mijn kinderen vinden coaches luieriken”

Thomas Vermaelen (36) stapte een nieuw leven binnen. Na een droomcarrière bij Ajax, Arsenal, Barcelona, AS Roma en Vissel Kobe is hij vanaf nu assistent van Roberto Martinez bij de Rode Duivels. Wij waren fel geïnteresseerd in Vermaelens project en trokken naar Tubeke, waar de ex-verdediger voor het eerst sprak over het einde van zijn actieve loopbaan en zijn nieuwe job. “Zelf blijven voetballen? Neen, fysiek was het op.”