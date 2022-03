Het is de dag van de waarheid voor de federale regering. Vandaag moeten ze beslissen of de twee jongste kerncentrales toch langer openblijven. Maar de échte politieke discussie lijkt toch terug over gascentrales te gaan. Groen wil de geplande twee gewoon bouwen, wat de liberalen doet steigeren. En dan moet er tussen die families nog gemarchandeerd worden over hernieuwbare energie.