PSV wint ruim van Kopenhagen, Youri Tielemans met Leicester naar kwartfinale in Conference League

Rennes - Leicester City 2-1

Geen Jérémy Doku bij Stade Rennes, want onze landgenoot kampt opnieuw met een blessure. Maar Rennes won wel met 2-1 tegen het Leicester van Youri Tielemans. Die zege volstond echter niet om door te stoten. Leicester had genoeg aan de 2-0-zege uit de heenronde om door te gaan naar de kwartfinale.

Kopenhagen - PSV 0-4

Na de 4-4 in de heenwedstrijd maakten Kopenhagen en PSV er ook in de terugwedstrijd een spektakelstuk van. Alleen vergat Kopenhagen dit keer vier keer te scoren. PSV daarentegen was het scoren niet verleerd en legde er opnieuw vier in het mandje. De Nederlandse ploeg stoot dan ook verdiend door naar de kwartfinale. Onze landgenoot Yorbe Vertessen mocht invallen, maar kon geen goaltje meepikken.

Basel - Marseille 1-2

Marseille heeft in Basel de maat genomen van de Zwitserse ploeg met 1-2. Ook in de heenwedstrijd won Marseille met 2-1.