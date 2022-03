Pfizer en Moderna aangeklaagd om inbreuk patent coronavaccins

Pfizer en Moderna zijn aangeklaagd door het Amerikaanse biotechbedrijf Alnylam Pharmaceuticals. De twee farmaceuten zouden met hun coronavaccins inbreuk maken op een patent van dat bedrijf. Het zou gaan om een techniek die het kwetsbare werkzame deel van het vaccin in staat stelt zijn werk te doen in het lichaam. Alnylam eist een schadevergoeding, maar het is nog niet bekend hoe hoog die is.