Amerikaans president Joe Biden noemt Vladimir Poetin een “moordzuchtige dictator”

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin een “moordzuchtige dictator” genoemd. Eerder noemde hij Poetin al een oorlogsmisdadiger, wat donderdag nog eens bevestigd is door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken.

Poetin is een “moordzuchtige dictator, een pure misdadiger die een immorele oorlog voert tegen het Oekraïense volk”, aldus Biden. “Poetin betaalt een grote prijs voor zijn agressie.”

Woensdag noemde Biden de Russische president nog een oorlogsmisdadiger. Volgens de woordvoerder van het Witte Huis, Jen Psaki, sprak Biden vanuit zijn hart toen hij dat zei.

Ook Blinken verklaarde donderdag dat de Russische aanvallen op burgers in Oekraïne “oorlogsmisdaden” zijn. “Opzettelijk richten op burgers is een oorlogsmisdaad. Na zo veel vernielingen in de afgelopen drie weken vind ik het moeilijk om te concluderen dat de Russen iets anders aan het doen zijn”, verklaarde hij.

LEES OOK. Naast tweede generaal nu ook moreel kwijt: Russische inval lijkt almaar meer uit te draaien op grote desillusie

Verder dreigde Blinken met vergeldingsmaatregelen tegen China als het land de Russische agressie tegen Oekraïne zou “steunen”, onder meer door militaire hulp naar Moskou te sturen. “President Biden zal morgen (vrijdag, nvdr.) met president Xi spreken, en duidelijk maken dat China de verantwoordelijkheid zal dragen voor alle acties ter ondersteuning van de Russische agressie.”