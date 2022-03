Je schrijft in grote letters “kinderen” op het plein voor de ingang, in de hoop dat de bommen andere doelen kiezen. Je gaat de schuilkelder binnen, met meer dan duizend anderen. En je stelt je kroost gerust – hier gaan ze ons niks doen. Tot er toch een bom valt. “Dit is een boodschap aan alle anderen in Oekraïne: je bent nergens veilig.”