Smeulende berg bladeren veroorzaakt kelderbrand in Helchteren

Aan de Grote Baan in Helchteren heeft de brandweer Oost-Limburg donderdagnamiddag omstreeks 15 uur een brand geblust in de kelder van een appartementsgebouw. De oorzaak was een smeulende berg bladeren die naar binnen was gewaaid.

Bij aankomst van de brandweer was er veel rookontwikkeling in de kelder die via het keldergat naar buiten trok. Na controle bleek het te gaan om een berg bladeren van de bomen die naar binnen waren gewaaid en begonnen te smeulen, waardoor brand is ontstaan. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Er kwam ook een ambulance ter plaatse, maar die was uiteindelijk niet nodig. Er vielen geen gewonden.(zb/cn)