Auto gaat over de kop op Koolmijnlaan in Beverlo en veroorzaakt verkeershinder

Auto gaat over de kop op Koolmijnlaan in Beringen. — © Zahra Boufker

Aan de Koolmijnlaan in Beverlo, tegenover Fietsen Bijloos, is donderdagavond omstreeks 19 uur een auto over de kop gegaan. De bestuurder van de wagen raakte lichtgewond en is meegenomen met de ambulance.

Over de omstandigheden van het ongeval is nog niets bekend. Volgens getuigen zou een geparkeerde bestelwagen die wilde uitrijden in aanrijding zijn gekomen met de auto die voorbijreed op de Koolmijnlaan. Daarna werd de wagen gekatapulteerd en kwam die op zijn dak terecht. De autobestuurder is zelf uit het voertuig geraakt. Het ongeval zorgt voor verkeershinder aan de Koolmijnlaan. De lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo is ook ter plaatse voor de vaststellingen. Ze regelen ook het verkeer. zb