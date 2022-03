Verrassing van formaat: Mathieu van der Poel start zaterdag zo goed als zeker in Milaan-Sanremo

Het blijft verrassingen regenen in de aanloop naar Milaan-Sanremo. Na het forfait van titelverdediger Jasper Stuyven geraakte nu ook bekend dat Mathieu van der Poel zaterdag met grote waarschijnlijkheid start in Milaan-Sanremo. Het wordt zijn eerste wedstrijd van het seizoen.

Van der Poel reed zijn laatste competitie eind december in Zolder waar hij opgaf in de WB-manche veldrijden. Sindsdien focuste hij zich vooral op het wegwerken van zijn rugproblemen die hem al lange tijd parten speelden. Zijn start van het wegseizoen werd hierdoor meermaals uitgesteld.

Eerder deze week geraakte bekend dat Van der Poel volgende maandag zou heroptreden in de Settimana Coppi & Bartali, een vierdaagse rittenwedstrijd in Italië. Maar door enkele ziektegevallen binnen Alpecin-Fenix zou het wederoptreden van Van der Poel nu vervroegd worden naar Milaan-Sanremo. De Nederlander zat donderdag nog 190 kilometer op de fiets voor een training achter de motor en zou Milaan-Sanremo vooral gebruiken als bijkomende training voor de Vlaamse klassiekers. Een officiële bevestiging van de ploeg is er nog niet. (hc/gvdl)