Dilsers bedrijf levert meubels voor opvangcentra oorlogsvluchtelingen

Het Dilserse bedrijf Dôme Deco gaat meubels leveren voor de nooddorpen van de Oekraïense vluchtelingen. De firma, die wereldwijd actief is, is gecontacteerd door Vlaams minister Bart Somers. Er komen in Vlaanderen een twintigtal nooddorpen. Limburg krijgt er wellicht twee. Al drie miljoen Oekraïners zijn hun land ontvlucht. Hun aantal blijft oplopen. Dôme Deco geeft gehoor aan een oproep van Voka Limburg aan het bedrijfsleven om solidair te zijn met Oekraïne. Voka heeft al vijf hectare leegstaande bedrijfsruimte verzameld om de grote migratiegolf, die op ons af komt, mee helpen op te vangen.