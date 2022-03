Hulpverleners smeken om tolken

Twee jaar geleden vluchtte de 37-jarige Maryna Fomina met haar twee kinderen naar België vanuit de Oost-Oekraïense stad Donetsk. Ze liet al haar bezittingen achter en startte een nieuw leven op in Hasselt. Op twee jaar tijd spreekt ze vlot de Nederlandse taal en daarom wil ze nu ook lotgenoten helpen om snel geïntegreerd te raken. Op dit ogenblik is er een tekort aan tolken en daarom doet het departement sociaal werk van de hogeschool PXL een oproep aan studenten of andere mensen die een Slavische taal spreken om zich te melden.