Ook titelverdediger Jasper Stuyven geveld door ziekte, onze landgenoot past voor Milaan-Sanremo

Stuyven begon zich ziek te voelen tijdens Parijs-Nice vorige week en is nog steeds niet hersteld. Onze landgenoot laat daarom Milaan-Sanremo schieten. “Ziek worden op dit moment van het seizoen is een grote teleurstelling”, reageert hij via zijn ploeg Trek-Segafredo. “Natuurlijk was ik opgewonden om te koersen met het nummer 1 op mijn rug na het winnen van mijn eerste Monument vorig jaar. Ik dacht dat ik Parijs-Nice veilig doorgekomen was, maar daar heb ik duidelijk iets opgelopen. Voor mij ligt de focus nu op gezond worden voor de komende kasseiklassiekers.”

Mads Pedersen is zijn vervanger en reageerde eveneens via de ploeg: “Zoals ik vorige week in veel interviews zei, was het niet het plan voor mij om Milaan-Sanremo te koersen, maar soms veranderen plannen. Het is een late verandering, maar ik voel me gemotiveerd en weet dat mijn vorm goed is. Natuurlijk is het jammer voor Jasper dat hij zijn titel niet kan verdedigen, maar we gaan ons best doen om er twee op een rij van te maken voor het team.”