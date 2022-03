Borgloon/Pelt/Genk

Aan het consulaat in Hoepertingen is weer een volle vrachtwagen vertrokken richting Oekraïne. De initiatiefnemers zijn leden van de Oekraïense gemeenschap uit Genk, de Orthodoxe kerk, vrienden van Oekraïne en enkele zakenmensen. Ze hebben zich intussen verenigd onder de vzw ‘Limburg Supports Ukraine’, met drie inzamelpunten in Limburg.