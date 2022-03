Reisorganisatoren verwachten drukke paasvakantie

Het toerisme leeft op tijdens de paasvakantie, meldt Brussels Airlines donderdag. Heel wat reizigers boekten al een ticket naar de zon, maar de luchtvaartmaatschappij verwacht nog een groot aantal last minute reservaties. “Je voelt de honger naar vakantie”, beaamt reisorganisator Neckermann. “Mensen zien geen enkele reden meer om niet op vakantie te gaan”, klinkt het tevens bij reisorganisator TUI. Volgens die laatste zit ook de lenteski in de lift.

In vergelijking met 2019 biedt Brussels Airlines in de paasvakantie 80 procent van zijn vakantievluchten aan. Over het hele netwerk gaat het om 75 procent van het aanbod van 2019. Malaga (Spanje), Rome (Italië), Lissabon (Portugal), Madrid (Spanje) en nieuwkomer Kopenhagen (Denemarken) zijn het meest gegeerd. Op het intercontinentale netwerk doen New York (Verenigde Staten), Dakar (Senegal), Douala (Kameroen) en Entebbe (Oeganda) het goed.

Voor luchtvaartmaatschappijen en reisorganisatoren markeert de paasvakantie de start van het zomerseizoen. Dat blijkt ook uit de boekingen. “Het populairst zijn en blijven de Canarische Eilanden, want de Middellandse Zee-bestemmingen zijn niet 100 procent weerzeker. Ook de Turkse Rivièra scoort zeer goed. Verder weg zijn de Dominicaanse Republiek en Mexico de typische hoogvliegers”, zegt Piet Demeyere van TUI. Een gelijkaardig beeld schetst Neckermann, die ook in Dubai een populaire lentebestemming ziet.

Maar niet alle reizigers willen zwembadweer. “Wat enorm goed loopt, dat zijn de skivakanties in de paasvakantie. Zowel tijdens de kerstvakantie als tijdens de krokusvakantie hebben we de skiresorts moeten delen met andere Europese landen, maar in de eerste week van de paasvakantie is er geen vakantie in Frankrijk en Nederland. De mogelijkheid om kamers te krijgen is dus veel groter. Om te skiën is het al laagseizoen, wat een skireis in de paasvakantie tot 30 à 40 procent goedkoper maakt”, zegt Demeyere.