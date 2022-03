Geen lancering ExoMars dit jaar door oorlog in Oekraïne: “Zeer betreurenswaardig”

De Raad van ESA is unaniem tot de bevinding gekomen dat wegens de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende sancties tegen Rusland het onmogelijk is met het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos verder te werken rond ExoMars voor een lancering dit jaar. Directeur-generaal Josef Ascbacher moet nu de opties onderzoeken om met de missie door te gaan.

De tweede ExoMars-missie behelst in het bijzonder een Europese robotjeep, de Rosalind Franklin. Bedoeling is onder meer dat die tot twee meter diep, dieper dan ooit, in de Marsbodem zal boren op zoek naar sporen van vroeger leven.

De Rosalind Franklin. — © AFP

De missie omvat ook het Russisch stationair platform Kazatsjok. Een van de instrumenten daarop is het onder leiding van Véronique Dehant van de Koninklijke Belgische Sterrenwacht (KSB) ontwikkelde LaRa. Het dient om te bepalen of de kern van Mars vast of vloeibaar is, door de rotatie van de planeet te analyseren.

Een laboratorium van de universiteit in Louvain-la-Neuve ontwikkelde antennes voor het Belgische instrument, de industriële partner is Antwerp Space. De lancering zou met een Russische Proton-M draagraket zijn.

De missie had eindelijk al in 2020 moeten vertrekken, maar liep door technische moeilijkheden uitstel op. Ook speelde de coronapandemie een rol.

Negen maanden

Vluchten naar Mars kunnen niet zomaar op elk moment vertrekken, omdat de afstand tussen de beide planeten soms te groot is. Een keer in de ongeveer twee jaar staan de Aarde en Mars dicht bij elkaar, en dat is het ideale moment om de lange en moeilijke oversteek te maken. De komende zogenoemde launch window loopt van augustus tot november dit jaar. De eerstvolgende mogelijkheid om te lanceren is tussen september 2024 en mei 2025. De reis duurt ongeveer negen maanden, dus de Rosalind Franklin zou dan op zijn vroegst tussen juni 2025 en februari 2026 aankomen.

“Zeer betreurenswaardig”

Dmitri Rogozin, het hoofd van het Russische ruimtevaartagentschap Roscosmos, betreurt ten zeerste dat de Europees-Russische ruimtemissie ExoMars is opgeschort. “De Europeanen trekken zich terug uit het ExoMars-project. Dat is een zeer bittere gebeurtenis voor alle ruimtevaartliefhebbers”, aldus Rogozin. “Dit is heel betreurenswaardig.”

Rogozin zei wel dat Rusland de missie alleen zou kunnen uitvoeren “binnen enkele jaren”.