Biefstuk is verleden tijd, topsporters zweren bij planten: “Meer risico op tekorten”

Na Tournée Minérale in februari is maart de maand van de Veggie Challenge. Een oproep om dierenleed uit de wereld te helpen, onze planeet te redden en zelfs om erecties te verlengen. Dat claimde althans de Netflixdocu ‘The Game Changers’ over topsporters die zweren bij een plantaardig dieet. Lewis Hamilton en Novak Djokovic getuigden, in onze provincie doen voetballer Jonathan Buatu en wielrenner Robbe Ghys dat.