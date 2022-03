Wilsele

“Soms zie je de contouren van een gedicht en daar ga je op metselen. Dagen later heb je een kathedraal. Of een kapelletje.” Alzo spreekt Mustafa Kör, de Maasmechelaar die u vanaf woensdag twee jaar lang mag aankondigen als Dichter des Vaderlands: “Ik zit in een andere constellatie dan de nine-to-five-job-hebbende man of vrouw. Ik leef een meter lager, in een rolstoel.”