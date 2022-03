Porn Film Festival komt naar Brussel in april

“We zijn hier om porno samen te destigmatiseren, collectief in een filmzaal”, meldt het filmfestival op zijn website. Op de openingsavond staat het doorbreken van stigma’s rond seksualiteiten en trans lichamen centraal, met films van en met Jamal Phoenix en Tera Emory. Pauze neemt men met een stripteaseact.

Uit meer dan 1.300 films uit 93 landen stelden de organisatoren het programma samen. Bij het filmfestival horen ook filmprijzen: zestien films in de internationale competitie en negen films in de nationale competitie maken kans op drie juryprijzen en één publieksprijs. Naast filmvertoningen, worden er ook een conferentie, een workshop en performances georganiseerd.

Het Porn Film Festival zag in 2006 het levenslicht in Berlijn. Sindsdien trok het al naar Italië, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, de Verenigde Staten en Chili. Van 22 tot 24 april, in hetzelfde weekend als het Brussels Porn Film Festival, vindt in De Studio in Antwerpen de eerste editie van een ander pornofilmfestival plaats: SMUT programmeert filmvoorstellingen, optredens, rondetafelgesprekken en een feest.