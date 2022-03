Alken

Vrijdag vindt de afscheidsplechtigheid van Bjorn Bosch plaats in Hasselt. Het is meteen de eerste keer dat we hier een pagina brengen over iemand wiens officiële afscheid eigenlijk nog moet plaatsvinden. Maar het was de laatste wens van Bjorn, net zoals het zijn wens was om in de Oekraïense kleuren begraven te worden.