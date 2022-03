Exact drie weken geleden viel Rusland binnen in buurland Oekraïne. In het noorden gaat de Russische opmars richting Kiev maar traag, terwijl het aan het zuidelijke front een stuk sneller gaat. Op sociale media duiken dagelijks talloze beelden van het oorlogsgeweld op. In dit artikel zetten we enkele opvallende beelden, geverifieerd door de redactie, op een rij. (videoredactie)