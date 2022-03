Onze TV-tips: Een dystopische wereld, een filmhoogtepunt en Vietnamdrama

Casualties of War

VTM 4, vr, 20.35u

Michael J Fox en Sean Penn tekenen voor dit oorlogsdrama. De film is gebaseerd op een waargebeurd incident tijdens de Vietnamoorlog. Indrukwekkend verhaal over de waanzin van oorlog en wat het met mensen kan doen. Een film die opvalt door sterke cinematografie en muziek waarbij een mooie soundtrack aan ten grondslag ligt. Over de Vietnamoorlog zijn heel wat films gemaakt maar deze behoort tot de betere.

Ready Player One

Play4, Vr, 20.35u

Het verhaal speelt zich af in 2045 en de wereld staat op punt van instorten. De mensen zoeken hun redding in OASIS, een uitgestrekt virtual reality universum, gemaakt door de geniale en excentrieke James Halliday (Mark Rylance). Het verhaal is gebaseerd op een bestseller die voor de film onder handen werd genomen door niemand minder dan Steven Spielberg. De film was in dit geval even goed als het boek want de filmcritici waren laaiend enthousiast.

The Departed

Canvas, vr, 21.20u

Vijftien jaar geleden zorgde regisseur Martin Scorsese met deze film voor een van de hoogtepunten uit zijn carrière. Geruggensteund door een topcast met ronkende namen zoals Matt Damon, Jack Nicholson en Leonardo DiCaprio hoeft het niet te verbazen dat hij deze misdaadfilm waarin broederschap en verraad hoog in het vaandel worden gedragen naar een zeldzaam hoogtepunt kon drijven. (tove)