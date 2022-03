Op een oppervlakte van 113.000 vierkante meter verrijst het gloednieuwe bedrijf Soenen Golfkarton in Lanklaar. — © Karel Hemerijckx

Dilsen-Stokkem

De bouw van de nieuwe vestiging van Soenen Golfkarton in Lanklaar gaat vooruit. “De ruwbouw is zo goed als rond, in november start de productie op”, zegt directeur Louis-Philippe Soenen.