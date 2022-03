Saoedi-Arabië executeerde dit jaar al honderd mensen

Twee Indonesiërs en twee Saoedi’s, veroordeeld in afzonderlijke moord- of verkrachtingszaken, werden donderdag geëxecuteerd. Drie andere gevangen werden de dag voordien gedood en op zaterdag executeerde het land 81 personen die beschuldigd waren van lidmaatschap van meerdere zogenaamde terroristische groepen, zoals de jihadistische Islamitische Staat en de Houthi-rebellen in Jemen. Dat is een recordaantal op een dag.

In totaal werden dit jaar dus al honderd personen geëxecuteerd. Vorig jaar lag dat cijfer nog op 69. Op moord, verkrachting, gewapende overval, hekserij, overspel, sodomie, homoseksualiteit en geloofsafval staat de doodstraf in het land.

Maandag nog heeft Michelle Bachelet, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Riyad opgeroepen om een einde te maken aan de executies en de doodstraf op te schorten.