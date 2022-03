Netflix gaat serie met Oekraïense president Volodimir Zelenski ook in ons land streamen

Zelenski speelde in de serie ‘Dienaar van het volk’ een geschiedenisleraar die plots gebombardeerd werd tot president. Op basis van zijn populariteit door die reeks, werd hij ook in het echte leven in 2019 verkozen tot president.

Zelenski is sinds de Russische invasie door zijn standvastige optreden wereldwijd erg populair geworden. “Jullie vroegen erom, en het is terug”, speelt Netflix nu in op die populariteit.

Wanneer de serie precies beschikbaar zal zijn in ons land, is echter nog niet bekend.