Veertiger uit Dilsen-Stokkem vuurt twee kogels af op ‘spion’: 4 jaar cel

Op 11 februari 2018, om 7.40 uur, kreeg de politie een oproep over een ruzie in een schuur aan de woning van de 49-jarige man in Dilsen-Stokkem. De veertiger hield er al sinds 4 uur diezelfde nacht, samen met drie vrienden, een man gevangen nadat ze hem hadden leren kennen in een shishabar in Maasmechelen. Het viertal, dat ondertussen ook cocaïne gebruikte en bier dronk, beschuldigde het slachtoffer van spionage.

Een van de mannen bedreigde hem met en machete, maar daar bleef het niet bij. “Het slachtoffer verklaarde dat de veertiger hem vervolgens ook onder schot hield met een wapen. Hij vuurde zelfs twee keer in zijn richting, maar de kogels hadden hem niet geraakt”, aldus de rechter in het vonnis. De man kreeg ook enkele raken vuistslagen, een kopstoot en hij werd gesneden met stukgeslagen bierflesjes. “De man had veel bloed verloren door een gapende kaakwonde”, aldus de procureur. Verder had hij ook snijwonden aan zijn oorlel, oogkas en zijn neus.

Represailles

De gewelddadige gijzeling bleef duren tot de politiediensten ter plaatse waren. De veertiger riep de mishandelingen een halt toe toen hij de agenten buiten aan de schuur hoorde toekomen. Hij verplichtte het slachtoffer om eerst te verklaren dat hij op café in elkaar geslagen was, dat de veertiger familie van hem was en hem hielp om zijn wonden te verzorgen. “Maar door de bloedsporen op het gezicht en de handen van de veertiger, hadden de agenten al een vermoeden dat er meer aan de hand was”, aldus de aanklager.

In het tweede verhoor vertelde het slachtoffer dan toch wat er allemaal gebeurd was, ook al benadrukte hij dat hij schrik had voor represailles omdat ze hem eerder al met de dood bedreigden.

Bloedsporen

De rechter beschouwt de verklaringen als geloofwaardig omdat ze worden ondersteund door onder andere de vaststellingen van de agenten, de medische attesten, de teruggevonden kogelhulzen en de bloedsporen die in heel de schuur verspreid waren. “Er waren bloedspatten op de stoelen, de muren, de deuren en de vloer. In het bloed waren soms ook veegsporen te zien”, zo staat in het vonnis te lezen.

De veertiger krijgt een celstraf van vier jaar opgelegd. Twee kompanen kregen 24 maanden effectief en 30 maanden met uitstel onder voorwaarden. Een vierde verdachte werd vrijgesproken omdat het slachtoffer verklaarde dat hij hem niet geslagen had.

Het slachtoffer stelde zich geen burgerlijke partij.