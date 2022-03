Dries De Bondt komt net tekort tegen Max Walscheid in GP Denain, Primoz Roglic schittert onderweg op de kasseien

De Duitser Max Walscheid (Cofidis) heeft een beklijvende Grand Prix Denain gewonnen. In de kasseiklassieker over Noord-Franse wegen werd een kopgroep met een schitterende Primoz Roglic na een secondespel in de laatste kilometer toch nog bijgehaald door een uitgedund peloton. In een spurt haalde Walscheid het nipt van een balende Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Adrien Petit werd derde.

Vorig jaar won Hammenaar Jasper Philipsen deze Noord-Franse semiklassieker, het jaar voordien kwam Mathieu van der Poel solo over de streep in Denain. Zij waren er in deze 63ste editie niet bij, maar de miniversie van Parijs-Roubaix kreeg toch een aardig deelnemersveld bij mekaar met daarbij ook verrassende namen zoals Primoz Roglic en Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). In en rondom de industriestad moesten de renners donderdag 200 kilometer afleggen met daarbij twaalf kasseisectoren, maar wel allemaal in de laatste negentig kilometer. De stroken zouden elkaar dus in snelvaart opvolgen.

In de eerste koershelft reed een interessante kopgroep vier minuten vooruit. Daarbij drie landgenoten: Emiel Vermeulen (Go Sport - Roubaix Lille Métropole), Genkenaar Milan Fretin (Sport Vlaanderen - Baloise) en Floris De Tier (Alpecin-Fenix). Ook lokale man Yoann Paillot (St Michel - Auber93) zat erbij.

Maar wat de kopgroep wat extra cachet gaf, was de aanwezigheid van de man die al het meeste van alle deelnemers zijn strepen verdiend heeft op de kasseien. Winnaar van Parijs-Roubaix, de E3 en de Ronde van Vlaanderen en tweevoudig winnaar van Dwars door Vlaanderen en GP Le Samyn. Niemand op de startlijst komt ook maar in de buurt van het klassieke palmares van de 37-jarige Niki Terpstra (TotalEnergies).

En Terpstra, die had wel zin in een portie kasseien. Op 92 kilometer van de streep draaide de kopgroep de eerste kasseisector op en de Nederlander trok meteen stevig door. Enkele kilometers verder moest Vermeulen lossen en even later moest ook De Tier afhaken. De Tier begon het jaar uitstekend met een twaalfde plek in een incidentrijke Strade Bianche, maar op de kasseien ging het minder goed voor de Belg.

Nieuwe ontsnapping

Ook in het peloton verdween de rust. De Fransman Hugo Page (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) demarreerde en probeerde de kloof met de drie overgebleven leiders op z’n eentje te dichten. Hij kwam bij de geloste De Tier en Vermeulen en enkele minuten later kregen ze aansluiting van vier continentale renners. In het peloton bepaalde Jumbo-Visma intussen het tempo.

Niet alleen op de kasseistroken is het opletten geblazen. Ook op de gewone asfaltwegen schuilt het gevaar in een klein hoekje: een tiental renners ging tegen de grond in het nerveuze peloton. Onder andere Taco van der Hoorn (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) en Lukas Pöstlberger (BORA-Hansgrohe) waren bij de slachtoffers. De vaart zat er goed in en in een mum van tijd greep het peloton de tweede groep bij de lurven.

Indrukwekkende Sloveen

Vooraan hing Paillot al enkele sectoren aan de rekker en op sector 6 (In GP Denain tellen de sectoren af van 12 naar 1 net zoals in Parijs-Roubaix red.) kraakte de Fransman dan toch. Genkenaar Fretin hing zo als laatste in het wiel van Terpstra die zich duidelijk steeds meer in zijn sas voelde op de slecht bollende straatstenen. In het peloton zat het spel op de wagen. Snedige demarrages van de ene na de andere renner zorgden ervoor dat ook Terpstra en Fretin eraan waren voor de moeite. Bij het ingaan van sector 5 zat alles weer samen en kon de koers opnieuw beginnen.

Op de kasseistrook volgde meteen een putch van de troepen van INEOS-Grenadiers. Een groepje van vijf sloeg meteen een grote kloof. INEOS-renners Jhonatan Narváez, Magnus Sheffield en Ben Turner kregen nog twee enkelingen mee: Damien Touzé (AG2R Citroën) en, jawel, Primoz Roglic. Met de handen onderin de beugel reed Roglic bovenop de kasseien alsof hij dat al jaren doet. Samen met Touzé zat hij in een zetel, want het drietal van de Britse ploeg leverde het merendeel van het werk. In het ferm uitgedunde peloton zette Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux zich op kop en hield de achterstand onder de halve minuut.

Op dertien kilometer van de finish begonnen de vijf leiders begonnen aan de laatste sector met dertig seconden voorsprong. In het peloton had Niki Terpstra - na een hele dag in de aanval - nog krachten over om zich op kop te zetten in een ultieme poging om het verschil terug te brengen.

Met nog twaalf kilometer zonder kasseien werd het een spannend duel. Hielden het kwintet stand of kwam het jagende peloton nog terug? Op drie kilometer hielden ze nog tien secondjes over. De vijf gaven alles, maar werden in extremis toch bijgehaald. Het werd een sprint met een kleine groep. In een spurt haalde Max Walscheid het van nipt van een balende Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Adrien Petit (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) werd derde.

Roglic startte in Denain om het kasseigevoel te trainen richting de Tour de France, maar veegt met deze zege in één keer alle twijfels over zijn kasseikunsten van de baan.