FIFA bevestigt: Genkenaar Theo Bongonda mag met Congo strijden voor WK-ticket

Omdat Theo Bongonda Belg is van geboorte moest hij bij FIFA een ‘verzoek tot wijziging van sportnationaliteit’ indienen, toen hij na vorige maand na een geslaagde kennismaking tijdens een stage besloot zich beschikbaar te stellen voor de Congolese nationale ploeg. Na het fiat van FIFA is de kans bijzonder groot dat bondscoach Hector Cuper Bongonda opneemt in zijn selectie voor de WK-barrages van 25 en 29 maart. De winnaar van het dubbel duel tegen Marokko plaatst zich voor het WK eind dit jaar in Qatar.(mg)