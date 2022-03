Baska Krenicka: “We geloven volop in onze kansen.” — © Dick Demey

Dan toch niet Oudegem, wél Asterix Avo is zaterdag de tegenstander voor LVL Genk in de halve finale van de play-offs in Liga A. “Wij hebben geen schrik van Asterix”, zegt ‘ancien’ Baska Krenicka (27), die haar contract met één jaar verlengde.