Cindy Claes was de eerste en de enige die plaats nam op de stoel in Shopping 1 en werd zo meteen onvoorwaardelijk werd aangeworven door IN-Z. — © Chris Nelis

GENK

Oorlogsvluchtelingen met of zonder diploma kunnen onmiddellijk aan de slag bij IN-Z, een onderneming in lokale diensteneconomie. Dat liet directeur Ruth Claes weten tijdens de opmerkelijke actie dat wie het eerst op een stoel zit een job krijgt. Er was één kandidaat.