LIVE Federaal parlement bespreekt oorlog in Oekraïne en energiedossier

Oppositiepolitici Peter Mertens (PVDA) en Barbara Pas (Vlaams Belang) stellen de eerste vragen. Ze vinden de tussenkomst van de regering om energiefacturen te temperen too little too late. Het is weinig en komt in de zomermaanden. Momenten waarop net minder verbruik is.

Meerderheidspartijen Groen en Open VLD verdedigen het nieuwe energieakkoord bij monde van Wouter De Vriendt (Groen) en Egbert Lachaert (Open VLD). Volgens die laatste ligt kernenergie ernstig op tafel om deel uit te maken van de energiemix van de toekomst

(Dario Van Fleteren )

LEES OOK. Stookolieleveranciers slaken noodkreet: “Trek zelf niet die 200 euro van je factuur af. Betaal ze integraal!”