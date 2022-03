Verrassende Julien Watrin leeft op een “wolkje” richting WK indoor: “Alle stukjes vielen deze winter op hun plaats”

Julien Watrin is zonder twijfel de Belgische verrassing van het atletiekseizoen in zaal. De 29-jarige Watrin slaagde erin het negentien jaar oude Belgisch record van Cédric Van Branteghem, tegenwoordig de CEO van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC), op de 400 meter te verbreken. Hij knabbelde 91 honderdsten van zijn eigen persoonlijk record uit 2015 af en kwam uit op 26.15, ruim voor de drie Borlées en Jonathan Sacoor.

“Ik ben heel blij dat ik eindelijk in competitie heb kunnen tonen wat ik de vorige jaren al voelde in mij te hebben”, zei Watrin donderdag. “Alle puzzelstukjes vielen op zijn plaats. Er is veel veranderd in mijn omkadering. We hebben het probleem met mijn voeten kunnen corrigeren. Dat was de oorzaak alle pijntjes. Ik ben sterker geworden in mijn loopbewegingen en verteer de verhoogde de trainingsbelasting goed.”

In Belgrado is hij er voor de eerste keer sinds het EK van Amsterdam in 2016 weer bij in de individuele 400 meter. “Ik haalde het minimum al in mijn eerste race en kon dus zonder druk toeleven naar dit WK”, legde Watrin uit.

© BELGA

De Belgisch-Luxemburger staat pas op de zestigste plaats op de wereldranglijst, maar beschikt wel over de negende chrono dit seizoen van de 29 deelnemers. “Ik ga in de individuele 400 meter alles geven. Als ik die finale zou halen, is dat alleen maar positief voor de estafette. De baan in de halve finale wordt bepalend voor een plaats in de finale. Daarom neem ik de reeksen heel serieus. Het zou fantastisch zijn de finale te halen, maar het is mogelijk.”

Komende zomer mikt Watrin op de 400 meter horden op het EK in München. “Dit is eigenlijk allemaal voorbereiding voor de 400 meter horden in München. Daar veranderen mijn prestaties deze winter niets aan”, besloot Watrin.