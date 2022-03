Huis in Kaulille onbewoonbaar na zware brand: alleenstaande moeder even naar ziekenhuis

Een 30-jarige vrouw uit Kaulille is donderdagmiddag naar het ziekenhuis gebracht nadat er in haar huis een brand woedde. Haar woning is tijdelijk onbewoonbaar.

Het vuur in de woning op de Coopalwag - in de buurt van het Nevenplein - werd even na 11 uur gemeld. De bewoonster had het vuur, dat begon in de keuken, nog zelf proberen te blussen. Maar dat lukte niet. De vrouw inhaleerde bij die pogingen heel wat rook en werd daarom met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ze mocht na een controle naar huis.

De brandweer van Bree had het vuur snel geblust. Maar de schade was groot waardoor het huis onbewoonbaar is verklaard. De politie kwam ter plaatse voor de vaststellingen. De gemeente bekijkt hoe ze de alleenstaande moeder met een kind kunnen helpen. mm/rdr