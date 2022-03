Vannacht én volgende donderdag wordt Grendelbaan in Diepenbeek afgesloten voor werken

Tijdens twee opeenvolgende donderdagnachten wordt de Grendelbaan in Diepenbeek afgesloten voor alle verkeer ter hoogte van de N76. Daar gaan dan rioleringswerken door. Er wordt tussen 20 en 6 uur een lokale verkeersomleiding via de Katteweidelaan en Toekomststraat voorzien.

De werken kaderen in de aanleg van een nieuw kruispunt op die locatie. Daar komt er een bijkomend T-kruispunt waar de spoorwegbrug in aanbouw aan de Molenstraat, aansluit op de wegen. Tot eind april gebeuren er grond- en rioleringswerken op het braakliggende terrein, langs de bestaande rijweg, gewerkt. De hinder blijft dan ook beperkt, uitgezonderd enkele nachtelijke rioleringswerken waarbij de aannemer via doorsteken de Grendelbaan moet dwarsen. Die ingreep gebeurt deze en volgende week, op donderdag 17 en 24 maart. Om de hinder voor het verkeer te beperken, starten de werken pas vanaf 20 uur ’s avonds. Zijn ze niet op één avond klaar, dan kan vrijdagnacht worden doorgewerkt. Om 6 uur ’s ochtends gaat de Grendelbaan zeker weer open voor het passerende verkeer.

(dj)