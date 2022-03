Coach van Noor Vidts heeft vertrouwen voor WK indoor: “Ze heeft haar nieuwe status geaccepteerd”

Noor Vidts is komend weekend één van de Belgische kanshebbers op een medaille op het WK atletiek indoor in Belgrado. De nummer vier van de zevenkamp van vorige zomer op de Spelen in Tokio heeft haar nieuwe status aanvaard. Op 25-jarige leeftijd staat ze niet langer in de schaduw van Nafi Thiam, die er niet bij is in Belgrado.

“De verwachtingen zijn helemaal anders”, bevestigde Fernando Oliva, haar Argentijnse coach. “Het was belangrijk dat Noor die nieuwe rol aanvaardde. Ze blijft geconcentreerd op de essentie: de trainingen.” Om die reden wilde Vidts ook niet spreken met de pers voor het WK.

Haar beste wereldjaarprestatie van 2020 in de vijfkamp (4629 punten) raakte nog ondergesneeuwd, maar vorig jaar kwam Noor Vidts vol in de aandacht met een bronzen medaille op het EK indoor op de vijfkamp en een vierde plaats op de Olympische Spelen in Tokio op de zevenkamp (op nauwelijks 29 punten van het brons).

“In 2020 kon ze pas voor het eerst zonder fysieke problemen aantreden”, legde Oliva donderdag uit. “In Berlijn, in 2018, brak ze een vinger een week voor de start van het EK en op het WK van 2019 in Doha had ze last van rugpijn. Ik wist dat haar potentieel groot was. Ze moest het alleen nog tonen in competitieverband. En dat is intussen gelukt.”

© BELGA

Vidts staat op de derde plaats op de wereldranglijst, na Thiam en de Nederlandse Anouk Vetter, de vice-olympisch kampioene van Tokio. Beide atleten zijn in Belgrado niet van de partij.

Toch is Vidts zeker niet de topfavoriete op de vijfkamp. Titelverdedigster Katarina Johnson-Thompson is terug na veelvuldig blessureleed. De Britse zette in 2015 nog de tweede beste prestatie ooit neer met 5000 punten. Ze werd ook wereldkampioene zevenkamp in 2019. Na haar komt Vidts (4791 ptn) met de tweede beste prestatie van alle atleten, net voor de Poolse Europese kampioene bij de beloften Adrianna Sulek. Zij legde met 4756 punten de beste wereldjaarprestatie van 2022 neer. Er is daarnaast ook nog de Amerikaanse Kendell Williams (4703 punten).

“Sulek en Williams zijn de twee sterksten naast KJT”, aldus Oliva. De jonge Britse Holly Mills (4597 ptn) en de Tsjechische Dorota Skrivanova (4597) zijn andere medaillekandidaten.

© BELGA

Corona op slecht moment

Maar Vidts is wel in vorm. Ze kwam deze winter in drie disciplines in actie en verbrak er telkens haar persoonlijk record: 8.24 op de 60 m horden, 14m22 in het kogelstoten en 6m51 bij het verspringen.

“Haar prestatie in het verspringen kwam er bij de zesde poging”, nuanceerde Oliva. “Op het WK heb je er maar drie. Maar we zijn positief. Het enige negatieve is dat ze in bepaalde onderdelen competitieritme mist. Competitie blijft de beste training. Ze liep op een slecht moment een coronabesmetting op. Technisch is ze klaar om het werk van de trainingen om te zetten in wedstrijden. Ze kan haar persoonlijk record breken. Maar het blijft een WK. En anders dan in Tokio is er hier publiek.”