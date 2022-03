Vitrine van optiekzaak in centrum Maaseik begeeft het zonder reden

Donderdag rond 2 uur is bij de politie een inbraakmelding in een optiekwinkel in het centrum binnengekomen. De vitrine van de winkel bleek verbrijzeld te zijn.

Optiek Locht ligt in de Bosstraat, de winkelstraat in het centrum van Maaseik. “Om 02.05 uur werden we wakker van een enorme knal en ging het inbraakalarm af. We zagen dat de vitrine van de winkel, die uitgeeft op de winkelstraat, volledig verbrijzeld was. Alles leek in eerste instantie op een inbraak. Daarom verwittigden we meteen de politie van de zone Maasland.” Bij nazicht bleek er niets weg te zijn en waren er ook geen andere sporen van een inbraak te vinden.

De beelden van de bewakingscamera helderden de zaak meteen op. Het glas bleek het zonder aanwijsbare reden te hebben begeven. “Dat is uiterst zeldzaam. Het gaat om een grote vitrine van 4 meter bij 1,5 meter en een dikte van 2 centimeter. De vitrine bestaat ook nog uit gelaagd glas. We zullen dus een nieuwe vitrine moeten gaan bestellen”, vertellen ze in de winkel. mmd