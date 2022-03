WK indoor stelt aanpassingsvermogen atleten zwaar op de proef: “Je moet extra voorzichtig zijn voor mogelijke ongelukken”

LEES OOK. Van lege hal tot prachtige atletiekzaal van 18.000 zitjes: hier strijden 12 olympische kampioenen om wereldtitel indoor

Het aantal competities in het stadion zakt van 43 (op de laatste Olympische Spelen in Tokio) tot 26. Daardoor vinden de wedstrijden plaats gedurende drie dagen in plaats van tien bij een WK of zeven bij een EK. Het aantal deelnemende atleten daalt gevoelig van 2.057 atleten in Japan (1.079 mannen en 978 vrouwen) tot 680 (372 en 308) in Servië. Het aantal deelnemende landen zakt van 196 vorige zomer tot 137.

De lengte van de piste bedraagt indoor 200 meter (in plaats van 400 meter) met zes banen, terwijl dat er outdoor acht of negen zijn. Dit vermindert dus het aantal finaleplaatsen. “Het verandert de zaken enorm”, verklaart Jonathan Nsenga, de al jarenlange Belgische recordhouder op de horden, die nu aan het hoofd staat van de Franstalige atletiekfederatie (LBFA).

De bochten zijn veel krapper en liggen iets hoger aan de buitenkant. Een afstand van meer dan 3.000 meter (15 ronden) wordt niet meer gelopen. “Banen 1 en 2 zijn volstrekt ongunstig en worden vaak niet gebruikt in de reeksen. In de finale heb je weinig kans om in deze twee banen te winnen, wat niet het geval is outdoor. Het is ook hierdoor dat de 200 meter deze kampioenschappen niet op het programma staat”, vervolgde Nsenga. “Op de middellange afstanden sprinten atleten doorgaans niet op 300 meter van de meet, zoals outdoor, maar eerder op 200 of 150 meter.”

“Indoor lopen vergt een aanpassingsperiode, want het is even wennen met de bochten en de zuurstofopname”, pikte Ismael Debjani in, de Belgische recordhouder op de 1.500 meter. “Maar daarna raak je eraan gewend.”

© BELGA

“Extra voorzichtig zijn”

Competities als speerwerpen, discuswerpen en hamerslingeren staan niet op het indoormenu, alleen het kogelstoten prijkt op het programma. De korte sprints worden gelopen over een afstand van 60 meter, in plaats van 100 of 110 meter, en in het midden van de zaal in plaats van aan de buitenzijde. Deze loopnummers behouden hun acht banen.

Weersomstandigheden spelen indoor uiteraard geen rol. Atleten moeten dus geen rekening houden met regen, zon of, nog crucialer, de wind, die gunstig of ongunstig kan blazen. “Indoorwedstrijden bieden dus een zeker comfort bij onderdelen waarbij atleten moeten springen”, onderstreepte Nsenga. De vier olympische kampioenen in de sprongonderdelen uit Tokio bij de mannen zijn in Belgrado aanwezig: Mondo Duplantis (polsstokspringen), Pedro Pichardo (hink-stap-springen), Gianmarco Tamberi (hoogspringen) en Miltiadis Tentoglou (verspringen). Alleen de Qatarees Mutaz Essa Barshim, co-olympisch kampioen hoogspringen, is afwezig.

Voor de sprinters is indoor vooral de start van het grootste belang. “Dit is dus in het voordeel van de atleten die snel uit de startblokken schieten, waardoor de anderen tijd verliezen om hen in te halen. Een indoorwedstrijd is met andere woorden een goede oefening om aan het begin van de race te werken”, vertelde Camille Laus, die op de 400 meter aantreedt. Tactiek is nog belangrijker dan in de zon (of regen). “Als het snel gaat vanaf het begin, blijven opstoppingen of valpartijen in principe uit”, aldus Debjani.

“In de estafettes moet je echt geconcentreerd blijven, extra voorzichtig zijn voor mogelijke ongelukken, waarbij de valpartijen nog erger zijn dan in de individuele nummers”, voegde coach van de Belgian Cheetahs Carole Bam toe. Bij de vijfkamp vindt alles op een dag plaats in plaats van twee bij de zevenkamp.