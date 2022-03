Overlegcomité van volgende week uitgesteld tot na paasvakantie

Het Overlegcomité zou zich volgende week vrijdag opnieuw beraden over de coronamaatregelen, maar die vergadering wordt voorlopig uitgesteld. Dat laat de woordvoerder van de premier weten. Het overleg vindt wellicht pas na de paasvakantie plaats, waardoor er wat extra tijd is om de evolutie van de cijfers beter in te schatten.

De premier heeft de beslissing in overleg met de ministers-presidenten van de deelstaten genomen, klinkt het. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) liet gisteren/woensdag in de Kamer al vallen dat het Overlegcomité van volgende week wellicht te vroeg zou komen.

Hoewel de situatie volgens Vandenbroucke onder controle is, kampen verschillende ziekenhuizen met de combinatie van corona- en grieppatiënten. Daarbij komt nog dat er nog heel wat door corona uitgestelde zorg moet worden ingehaald, en dat veel zorgpersoneel uitvalt door ziekte of vermoeidheid.

Het Overlegcomité van de federale regering en de deelstaten besliste begin deze maand om over te schakelen naar code geel, het laatste trapje van de coronabarometer. Daardoor kwam het gros van de maatregelen te vervallen. Tijdens een volgende vergadering was het de bedoeling om te bekijken of de barometer helemaal kan worden opgeborgen. Maar die stap zal nu dus minstens nog even op zich laten wachten.