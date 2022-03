Ford gaat rijtrainingen op testbaan in Lommel ook aanbieden voor particulieren

De Amerikaanse autoconstructeur Ford gaat op zijn testbaan in Lommel ook rijtrainingen geven voor particulieren. Dat heeft de autobouwer donderdag bekendgemaakt.

Ford heeft sinds 1965 een “proving ground” in Lommel. Op die site beschikt de autobouwer over 105 kilometer testbaan en worden alle Ford-voertuigen getest en afgesteld die in Europa ontwikkeld en geproduceerd worden.

Maar behalve het test- en ontwikkelingswerk wordt de proving ground ook gebruikt voor rijtrainingen voor professionele testpiloten en ingenieurs uit België, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Die rijtrainingen worden nu dus ook aangeboden aan particulieren.

De rijtrainingen in Lommel werden de voorbije tien jaar sterk geprofessionaliseerd, waardoor Ford beslist heeft “om de bestaande infrastructuur, middelen en knowhow nog intensiever te gebruiken om drive training aan te bieden aan buitenstaanders: fleetklanten, particuliere klanten, verenigingen en iedereen die de eigen rijkwaliteiten naar een hoger niveau wil tillen”.

Op de site in Lommel werken 370 mensen, onder wie ruim 90 ingenieurs en meer dan 100 testpiloten. De prijs voor een rijtraining start vanaf zowat 250 euro voor een halve dag.