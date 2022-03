Nederlander die nog celstraf had opgestaan, loopt tegen lamp bij controle in Dilsen

Dilsen-Stokkem

Een man uit Neeritter (Nederland) - een kerkdorp vlakbij Kinrooi - is woensdag naar de gevangenis van Hasselt gebracht nadat hij op de Rijksweg in Dilsen voor een controle aan de kant was gezet en bleek dat hij stond geseind. Op het voertuig van de man hing een valse nummerplaat. De auto was ook niet verzekerd.

De man testte daar boven op nog positief op alcohol en bleek een gevangenisstraf in België te hebben opstaan.

Na een verhoor voor de verschillende verkeersinbreuken werd hij naar de gevangenis gebracht. mm