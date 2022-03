DEME en Mourik investeren in reinigen van PFAS-houdende grond in Heusden-Zolder

DEME Environmental, de milieutak van baggeraar DEME, en industriële dienstverlener Mourik gaan voor 7 miljoen euro investeren in twee grondrecyclagesites om er 500.000 ton PFAS-houdende grond per jaar te kunnen reinigen. Een van de twee sites ligt in Heusden-Zolder.

Sinds het begin van de PFOS/PFAS-heisa rond chemiefabriek 3M in Zwijndrecht en de Oosterweelwerken in die omgeving is saneren van met PFAS verontreinigde grond een grote uitdaging in Vlaanderen. DEME en Mourik denken een antwoord te kunnen bieden op de problematiek, in hun recyclagecentra in Kallo in de Antwerpse haven en in Heusden-Zolder. Op de site in Zolder wordt geïnvesteerd in de bouw van een fabriek voor het reinigen van PFAS-houdende grond met een capaciteit van 200.000 ton per jaar.

“Het reinigingsprocedé werd de voorbije periode dermate op punt gesteld zodat alle PFAS uit vervuilde grond kan worden gehaald”, klinkt het in een mededeling. “Dit gebeurt via een zogenaamde grondwassingstechniek waarbij PFAS van de grond naar water wordt overgebracht. Vervolgens wordt de PFAS door middel van speciale filters uit het water gehaald. De PFAS die in die filters achterblijft, wordt tenslotte bij gespecialiseerde bedrijven bij hoge temperaturen vernietigd en omgezet in onschadelijke producten.”

Onafhankelijke studies zouden het succes van die werkwijze intussen hebben bevestigd. “Ook OVAM is overtuigd van de degelijkheid van deze techniek”, klinkt het vol vertrouwen.