Ambulance met vervallen keuring aan kant gezet: patiënt door andere ambulance opgehaald

De politie heeft dinsdag in Tongeren een privé-ambulance aan de kant gezet. De keuring van het voertuig was al meer dan een half jaar vervallen. Een andere ambulance moest ter plaatse komen om de patiënt op te halen.

De controles gebeurden dinsdag tussen 14 en 22 uur op de Luikersteenweg en de Maastrichtersteenweg. De keuring van de ambulance bleek maar geldig te zijn tot augustus vorig jaar. Vandaar werd meteen een andere ambulance gevorderd om de patiënt verder te vervoeren.

Rode diesel

Naast drie ploegen van de politie deden ook de douane mee aan deze actie. Zij haalden vier bestuurders uit het verkeer waarvan de auto op rode huisbrandolie reed. Twee van hen waren niet aan hun proefstuk toe en moesten meteen een boete van 1.000 euro betalen. De twee anderen kwamen er met 500 euro vanaf.

Ook een leerlingbestuurder had rode huisbrandolie in zijn brandstoftank zitten. Hij reed rond met een voorlopig rijbewijs zonder zijn begeleider, zonder L-sticker op de achterruit en zonder tweede achteruitkijkspiegel. Hij werd ook voor deze twee overtredingen geverbaliseerd.

Rekening

Een chauffeur die aan de kant werd gezet, had nog een boete van net geen 6400 euro openstaan. Omdat de man die niet kon/wilde betalen, werd zijn auto in beslag genomen en getakeld. Een man die 2.330 euro moest betalen, deed dat wel en mocht daarna verder rijden. Een derde openstaande boete die werd geïnd, was er eentje van 735,18 euro.

Drugs

Twee bestuurders moesten hun auto achterlaten nadat ze positief testten op drugs en ze geen rijbewijs konden voorleggen. Hun voertuig zijn ze 15 dagen kwijt. Andere overtredingen die werden vastgesteld: gsm’en tijdens het rijden, negeren van het rode verkeerslicht, het niet dragen van beschermende kleding op een motorfiets, een vervallen keuring, het niet dragen van de veiligheidsgordel en het hebben van drugs. In totaal gaat het om een 20-tal overtredingen. mm