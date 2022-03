Geen grote verschuivingen bij Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen, lokale partijen nog dominanter

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland zijn de lokale partijen net als vier jaar geleden als winnaar uit de bus gekomen. Met vrijwel alle stemmen geteld, is hun aandeel 36 procent van de stemmen, tegen 29 procent vier jaar geleden, zo melden Nederlandse media donderdag.

Bijna 13,6 miljoen Nederlanders mochten dit jaar een stem uitbrengen, maar amper de helft deed dat ook. In grote steden als Amsterdam, Eindhoven en Den Haag lag de opkomst veel lager dan vier jaar geleden, in Rotterdam zelfs historisch laag (39 procent). Er deden 333 van de 345 gemeenten mee en in totaal waren er 8.235 raadszetels te verdelen.

Voorafgaand aan de stembusgang bleek uit onderzoek dat de oorlog in Oekraïne weinig invloed had op de keuze van de kiezer. Bijna de helft van de kiezers vond betaalbare huisvesting het belangrijkst.

De versplintering van de politiek, met name in grotere gemeenten, neemt alleen maar toe, zo blijkt uit de uitslagen. Lokale partijen zijn in zeker 225 gemeenten het grootst geworden. Daarvan hadden 132 lokale partijen ook de vorige keer al de meeste zetels in de raad en hebben 93 regionale partijen deze positie overgenomen van een andere partij. Dat kan trouwens ook een andere lokale partij zijn. Lokale partijen hebben in 38 gemeenten hun koppositie verloren.

Van de landelijke partijen lijkt de rechtsliberale VVD van premier Mark Rutte de meeste stemmen te hebben gehaald, net als vier jaar geleden. Het christendemocratische CDA heeft net als vorige keer wel meer zetels in de wacht gesleept. De meeste landelijke partijen blijven redelijk stabiel. Een kleine winst tekent zich af voor de sociaaldemocratische PvdA (vooral in Amsterdam), de Partij voor de Dieren, het Forum voor Democtatie FVD, de Staatkundig Gereformeerde Partij SGP, BIJ1, Volt, JA21 en Belang van Nederland van Wybren Haga. Een verlies is in zicht voor de linksliberale PVV, GroenLinks, ChristenUnie, 50PLUS. DENK blijft gelijk.