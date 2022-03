Vier Billie-baby’s mogen zich uitleven in cakesmash, dé trend uit de Verenigde Staten

“Cake smash”, al van gehoord? In de Verenigde Staten is het intussen een traditie. En je kent dat, de wind zit goed. Het concept: als je 1 wordt, dan eet je niet met mes en vork. Dan is het gewoon van aanvalleu. Wij voelden ons geroepen, en haalden er vier baby-Billies van het eerste uur bij. Ze werden vorig jaar ook geboren in de prilste lenteweek, we trokken ze toen als kersverse naamgenootjes een Billie-body’tje aan in de allerkleinste maat en brachten ze voor de lens. Dat doen we nu opnieuw, een maatje groter en mét de extra opdracht. Smashen, die cake!