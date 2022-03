Saharazand teistert ons land: waarom je niet meteen je auto moet gaan wassen

Vieze ramen, bruine troep op auto’s en een oranje gloed in de lucht. Het fijne zand dat met een zuidelijke wind uit de Sahara wordt aangevoerd leverde de afgelopen dagen al in Spanje, Frankrijk, Italië, Zwitserland en Oostenrijk al veel vuile auto’s op.

De voorbije dagen bereikte het zand ook België en Nederland. Het is dan al wat meer verwaaid, maar de hoeveelheid zand in de lucht is duidelijk te zien, door de bruinige waas. Woensdagavond trok het dikste van de stofwolk over en afgelopen nacht heeft het geregend, waardoor het stof nu ook op auto’s en ramen is neergedaald.