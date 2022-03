Weg in Opgrimbie afgesloten na gaslek

In Opgrimbie is er een gaslek ontstaan bij werkzaamheden op de hoek van de Weg naar Zutendaal en de Heistraat. Fluvius is het plaatse en sloot de hoofdleiding af.

“Het gaat om een leiding van drie kilometer. Vandaar dat het even duurt vooraleer al het gas is ontsnapt”, aldus enkele gemeentearbeiders die de straat moeten afzetten en het verkeer moeten omleiden. “Je ziet zelfs de haag bewegen op de plaats waar het gas ontsnapt”, aldus een buurvrouw van achter het raam. Aangezien het om een druk kruispunt gaat, is er heel wat sluipverkeer in Opgrimbie centrum. jth