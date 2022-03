Novak Djokovic lijkt zich te mogen opmaken voor deelname aan Roland Garros: “Zoals het er nu uitziet, zijn er geen obstakels”

Dat heeft toernooidirectrice Amélie Mauresmo gezegd in een interview. “Zoals het er nu uitziet, zijn er geen obstakels voor Djokovic om mee te doen aan Roland Garros”, aldus de Française.

Djokovic miste eerder dit seizoen de Australian Open na een hele heisa rond zijn niet-vaccinatie tegen corona. De Serviër is daardoor ook niet aanwezig op Indian Wells, maar in Frankrijk wordt er momenteel geen vaccinatiebewijs gevraagd om het land binnen te komen. Daardoor staat de deur voor deelname aan Roland Garros dus open voor Djokovic, die aast op z’n 21ste grandslamtitel.

Er is wel nog een ‘maar’, aldus Gilles Moretton, de voorzitter van de Franse tennisbond. “Er gaat nog steeds een virus rond. We moeten daarvoor op onze hoede zijn. Als de situatie verslechtert en de overheid voert nieuwe maatregelen in, dan krijgt hij geen uitzonderingspositie.”