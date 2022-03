Tadej Pogacar mist ervaren pion bij UAE Team Emirates in Milaan-Sanremo: “Het is één van de moeilijkste wedstrijden om te winnen”

Man-in-vorm Tadej Pogacar is zaterdag de kopman van UAE Team Emirates in Milaan-Sanremo. Het WorldTour-team uit de Verenigde Arabische Emiraten maakte donderdag zijn selectie voor ‘La Primavera’ bekend.

Pogacar krijgt het gezelschap van zijn landgenoot Jan Polanc, de Zuid-Afrikaan Ryan Gibbons en de Italianen Alessandro Covi, Davide Formolo, Oliviero Troia en Diego Ulissi. De gevallen Matteo Trentin is er dus niet bij, een aderlating voor de Sloveen.

De tweevoudig Tourwinnaar kende een weergaloze seizoensstart. De 23-jarige Sloveen won in februari twee ritten en het eindklassement in de UAE Tour. Vervolgens rondde hij een solo van 50 km succesvol af in de Strade Bianche en demonstreerde hij in Tirreno-Adriatico met dubbele ritwinst en de eindoverwinning. Ook voor Milaan-Sanremo behoort hij tot de topfavorieten.

“Ik kon geen betere start hebben van het seizoen”, zei Pogacar op de teamwebsite. “Het hele team heeft al heel hard gewerkt en dat laten de resultaten ook zien. Ik kijk uit naar Milaan-Sanremo. De finish is niet zo ver van mijn woonplaats in Monaco, dus ik ken het laatste gedeelte van de race en de laatste klimmetjes wel een beetje. Het is één van de moeilijkste wedstrijden om te winnen. Er zijn veel verschillende scenario’s mogelijk en met het team zijn we op alle uitkomsten voorbereid.”