Mikaela Shiffrin kan weer lachen na olympisch debacle: Amerikaanse verovert haar vierde kristallen bol met eindzege Wereldbeker

Mikaela Shiffrin had donderdag aan een tweede plaats voldoende tijdens de Wereldbekermanche super-G in het Franse Courchevel om voor de vierde keer in haar carrière de algemene eindzege te pakken in de Wereldbeker alpineskiën.

De 27-jarige Amerikaanse moest enkel de Noorse Ragnhild Mowinckel laten voorgaan. Zij won in 1:13.68 en was vijf honderdsten sneller dan Shiffrin. De derde plaats was voor de Zwitserse Michelle Gisin (+0.13).

Shiffrin telt in het Wereldbekerklassement 1425 punten en kan niet meer bijgebeend worden door haar Slovaakse rivale Petra Vlhova, tweede met 1189 punten. Vlhova werd donderdag zeventiende en pakte zo geen punten. Komend weekend staan er in Courchevel nog een reuzenslalom en slalom op het programma.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Shiffrin won de algemene Wereldbeker eerder in 2017, 2018 en 2019. Ze komt met haar vierde eindzege op gelijke hoogte met haar landgenote Lindsey Vonn. De Oostenrijkse Annemarie Moser-Pröll blijft recordhoudster met zes kristallen bollen in de jaren ‘70.

De Italiaanse Federica Brignone viel met een negentiende plaats ook buiten de punten donderdag, maar was vooraf al zeker van de eindzege in de Wereldbeker super-G. Met 506 punten blijft ze haar landgenote Elena Cutroni (390) en Mikaela Shiffrin (380) voor.

© PRESSE SPORTS

Kriechmayr snelt ook naar winst in super-G

De Oostenrijker Vincent Kriechmayr heeft donderdag tijdens de laatste wereldbekermanche alpijnse ski van het seizoen in het Franse Courchevel de super-G op zijn naam geschreven. De 30-jarige Kriechmayr klokte een tijd van 1:09.43 en was daarmee respectievelijk 0.53 en 0.75 sneller dan de Zwitsers Marco Odermatt en Gino Caviezel.

In het algemeen klassement van de wereldbeker is Marco Odermatt sinds de afdaling van woensdag al zeker van de eindzege. Hij telt 1.539 punten en houdt zo de Noor Aleksander Aamodt Kilde (1.150) en de Oostenrijker Matthias Mayer (880) achter zich.

Aleksander Aamodt Kilde, die donderdag als vierde eindigde, was al voor de finalemanche in Courchevel zeker van de eindwinst in de wereldbeker van de super-G. De Noor wint het klassement met een totaal van 530 punten, voor Marco Odermatt (402) en Vincent Kriechmayr (375).

De reuzenslalom (zaterdag) en de slalom (zondag) staan nog op het programma bij de mannen tijdens de finalemanche.