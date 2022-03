Kunstenares Elisa Guaracci opent Mijn-expo in Shopping 1: “Na geboorte dochtertje zat ik diep”

In de omgeving van de Quick is een pand vrijgemaakt waar de expo over het Genkse mijnverleden is uitgewerkt. — © Chris Nelis

In Shopping 1 is een pand vrijgemaakt voor een tentoonstelling van de Genkse kunstenares Elisa Guarraci. “Het moest een expo zijn die verbindend werkt en als er iets is in Genk dat mensen verbindt dan toch een steenkoolmijn.”

Elisa Guarraci werkte onder meer als ambassadrice voor de stad Genk, was een gezicht van tv-zender JIM, zangeres en een manusje van alles op allerlei kunstvlakken. Niet zelden haalden ze met haar werken regionale en nationale media. Ze gaf workshops in de gevangenis en leverde kunstwerken aan bedrijven en horeca. Allemaal opdrachten die veel van haar energie vraten. Tot zes jaar geleden haar dochter het levenslicht zag.

“Na haar geboorte kampte ik met een postnatale depressie”, zegt Elisa. “Een complete burn-out. Zoiets wens je niemand toe. Mijn lichaam had nood aan rust. Een jaar liep ik soms ganse dagen thuis in pyjama rond. Het leverde veel onbegrip op, maar het was de enige manier om er langzaamaan weer uit te klauteren. Het heeft mijn geest ook sterk beïnvloed. Ik ben anders naar het leven gaan kijken. In die zin was de vraag van shopping 1 in Genk om een tentoonstelling uit te werken die mensen samenbrengt heel welkom. Het ging niet meer om mij maar ook om het leven van iedereen.”

Lijm die verbindt

Shopping 1 neemt met de expo deel aan een wedstrijd voor alle winkelcentra in België en Luxemburg. Ze moeten erin slagen om op basis van een onderwerp mensen samen te krijgen. “En als er iets in Genk is dat doet dan is dat de steenkoolmijn”, gaat Guarraci verder. “Iedereen heeft hier op de een of andere manier een band met de mijnen van Waterschei, Winterslag of Zwartberg. Mijn grootvader heeft in de mijn gewerkt en is jammer genoeg bijna tien jaar geleden overleden. Maar zijn beslissing om in Genk in de mijn te komen werken heeft, net zoals bij vele andere families, ontzettend veel teweeg gebracht. Kinderen, kleinkinderen zijn allemaal nog wel een stukje van Italië, maar hun leven is hier gebouwd op de fundamenten van de steenkoolmijnen.

In het verleden was ik bij sommige projecten wat onzeker, maar voor het eerst was ik niet bang. Waarschijnlijk omdat ik er zelf deel uitmaak van de mijnwerkerswereld. De Genkse kunstenaar Vincent Sneyers heeft een prachtig spandoek uitgewerkt, van de vzw Mijnverleden kregen we tal van mijnattributen en er hangen teksten, foto’s en schilderijen. Mensen die de expo bezoeken zullen sneller een praatje maken met elkaar omdat ze weten dat de mijn de lijm is die hen verbindt en van de gemeenschap die er uitgroeide.” Nog tot 27 april is de expo toegankelijk tijdens de openingsuren van Shopping 1.(CN)